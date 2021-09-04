ظهور بقع جديدة محدودة من الفيول على شاطئ جبلة و اللاذقية تستنفر مؤسساتها لإزالتها و معالجتها

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

ظهرت بقع جديدة و محدودة من الفيول في عدة مواقع من شاطئ جبلة و قد سارعت محافظة اللاذقية الى اتخاذ إجراءات المعالجة و ذلك على أثر جولة على كامل الشاطئ اطلع من خلالها محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على المواقع التي وصلتها البقع وحجم البقع و آليات العمل و المعالجة المطلوبة .

و كلّف محافظ اللاذقية كلاً من مديري الدفاع المدني العميد جلال داؤود و الموانئ العميد سامر قبرصلي بالتنسيق مع مجلس مدينة جبلة والبيئة و وضع الامكانات اللازمة لمعالجة هذه البقع باستخدام المواد المناسبة” المشتتة والطافية” التي توفرها مديرية الموانئ والاستعانة بالاليات اللازمة من كافة الجهات بما فيها اليات شفط القاذورات والاليات الهندسية.

العميد جلال داؤود أكد أن الورشات ستبدأ عملها في معالجة و إزالة البقع الجديدة من صباح يوم غدٍ وستضع خطة عمل مناسبة لكل موقع إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي بقع تظهر لاحقاً مع استمرار المراقبة.