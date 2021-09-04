هيئة مكتب التربية والطلائع الفرعي بحماة تناقش ترتيبات بدء العام الدراسي الجديد

حماة – حسان المحمد

عقد مكتب التربية والطلائع الفرعي للحزب في اجتماع موسعآ الهيئةالمكتب وذلك في صالة فرع حماة للحزب .

واستعرض الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي واقع العملية التربوية والتعليمية مشيرا إلى أهمية دور المعلمين في العملية التربوية في هذه الظروف ، ومؤكداً على التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لتأمين الظروف المناسبة لسير العملية التربوية رغم الظروف التي تمر بها البلاد والتدمير الممنهج الذي سببته العصا.بات التكفيـ.ـرية والإرها.بية .

ومن جانبه أوضح عضو قيادة الفرع الرفيق وليد الثلث رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي ضرورة الاستنفار في المرحلة الأولى للعام الدراسي وتأمين مستلزمات التعليم في جميع المدارس إضافة لإيلاء الاهتمام بالواقع الصحي والحرص على سلامة الطلاب و الكادر التدريسي من فيروس كورونا .

وأكد الرفاق الحضور على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التربوية والتعليمية في محافظة حماة لتحقيق النتائج المرجوة .

ودعا الرفاق الحضور إلى إعادة مستودع الكتب المدرسية ومعتمدية الرواتب ومستوصف الصحة المدرسية و صيدلية المعلمين إلى مدينة صوران ، وتأمين مياه الشرب لجميع مدارس المحافظة خلال الفترة الحالية ، والإسراع بعملية الصيانة في بعض المدارس التي تعرضت للتدمير من قبل المجموعات الإرها.بية المسـ.ـلحة ، إضافةً إلى تأمين وزيادة عدد المستخدمين في المدارس والإسراع ببناء دورات مياه في مدارس طيبة الإمام التي تعرضت للإر.هاب .

واقترح الرفاق الحضور أيضاً تأمين سيارة للمجمع التربوي في سلمية وتكثيف الدورات الطليعية وإلغاء شرط خدمة ( 5 سنوات ) لتعيين المدير ، وتفريغ موجه إداري ومشرف طليعي للحلقة الأولى .