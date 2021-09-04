وزير الزراعة ومحافظ حماة يتفقدا أهالي قريتي جورين والناعور اللتان تعرضتا لإعتداءات إره ابية

البعث ميديا || حماة -حسان المحمد

بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا التقى محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أهالي قريتي جورين و ناعور_جورين بمنطقة الغاب واللتان تتعرضان لإعتداءات إره ابية من المجموعات المسلحة بشكل مستمر.

واستمعا لمطالب الأهالي واطلعا على حجم الأضرار التي لحقت بالأملاك العامة ومنازل المواطنين جراء قذائف الحقد الإره ابية .

ووجه محافظ حماة بتشكيل لجنة لإعادة إعمار المنازل المتهدمة على نفقة المحافظة مباشرة وتعويض المتضررين ، فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات لإعادة تأهيل المتضرر منها إضافة إلى فرز سيارتي اسعاف ودفاع مدني اضافيتين.

وزار وزير الزراعة والمحافظ الجريح شعيب ريان قصيبي الذي أصيب جراء الإعتداءات الإره ابية على ناعور جورين وقدما واجب العزاء بطفلته الشهيدة سيرين التي استشهدت إثر اعتداء الإره ابيين على ناعور جورين بعدة قذائف صاروخية غادرة.

وأكدو الأهالي أن ناعور جورين وجورين كغيرهما من المدن والقرى السورية الصامدة في وجه الإره اب التكفيري بعزيمة وإيمان بالجيش العربي السوري.

من جانبه بحثا وزير الزراعة والمحافظ ضمن اجتماع موسع

في مبنى المحافظة آلية استثمار الأراضي الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي سليخ – زيتون في محافظة حماة