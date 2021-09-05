أجواء مائلة للبرودة والحرارة أعلى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية يكون الجو صيفياً عادياً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وليلاً يكون الجو لطيفاً مائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر.

وبالنسبة للرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.