اجتماع لوزراء النفط والطاقة في سورية والأردن ومصر ولبنان بعمّان الأربعاء المقبل

تستضيف العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء المقبل اجتماعاً لوزراء النفط والطاقة في كل من سورية ومصر ولبنان إضافة إلى الأردن.

وذكرت وكالة الانباء الأردنية “بترا” أن الاجتماع يأتي بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

وكانت سورية وافقت أمس على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق.