الحسكة.. 20 الف خط هاتف خارج الخدمة بسبب السرقات

الحسكة || اسماعيل مطر

ذكر الدكتور جميل بلال مدير فرع الاتصالات بالحسكة لمراسل شبكة البعث ميديا بأن اكثر من ” ٢٠ ” الف خط هاتفي ارضي خارج الخدمة بسبب السرقات والتعديات على الشبكتين الرئيسية والفرعية في عدد من احياء مدينة الحسكة ومنها احياء النشوة الغربية والشرقية والفيلات والشريعة وغويران وحي الزهور والعزيزية والصالحية واجزاء كبيرة من الخطوط في حيي تل حجر والناصرة.

وبيّن بلال بأن هذه الأحياء تقع خارج سيطرة الجيش العربي السوري ” تقع في مناطق سيطرة ميليشيات قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي اللاشرعي “.

وأكد مدير فرع الاتصالات بأن تلك السرقات والتعديات تفوق قدرة الفرع على الاصلاح والصيانة لأنها اصبحت سرقات شبه يومية, مشيرا الى ان اجمالي التحصيلات الهاتفية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 272 مليونا و700 الف ليرة سورية.