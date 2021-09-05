تعزيز التعاون التجاري في لقاء مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة اللاذقية مع السفير الهندي بدمشق

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة

تركز لقاء رئيس غرفة صناعة و تجارة اللاذقية الدكتور كمال الأسد و أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع السفير الهندي بدمشق ماهيندر سينغ كانيال حول سبل زيادة التبادل التجاري والتعاون المشترك بين قطاع الأعمال في كلا البلدين بما يتناسب مع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

و أكد رئيس الغرفة على العمل المشترك لتجاوز العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من خلال إقامة شراكات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين مشيراً إلى أهمية و عمق العلاقات التاريخية بين سورية والهند المبنية على التعاون المتبادل و أن الغرفة ترحّب وتحرص على تطوير العلاقات وتقديم ما يمكن لتعزيزها.

وعرض أعضاء الغرفة ورجال الأعمال في الاجتماع لمحة عن نوعية التبادل التجاري القائم مع الهند والسلع والصناعات المطلوبة في السوق السورية و آفاق التعاون والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال ونوعية التسهيلات المطلوبة لتجاوزها وزيادة التبادل والتعاون التجاري.

من جهته أبدى السفير الهندي رغبة بلاده باستمرار التعاون مع سورية في كافة المجالات وتقديم مختلف أوجه الدعم لتجاوز هذه المرحلة، مبينا أهمية التركيز على التبادل السلعي للتغلب على إجراءات الحصار المالية المفروضة على قطاع البنوك وتطوير التبادل التجاري لمصلحة البلدين.

واستعرض مجموعة من المجالات التي يمكن التعاون فيها مع رجال الأعمال السوريين والتسهيلات الممكن تقديمها مشيراً الى ان السفارة ستعمل على تزويد غرفة التجارة بالمعلومات الوافية عن الشركات وقطاع الاعمال والمعارض التي من الممكن ان تشكل نقطة التقاء وتعاون مع رجال الاعمال السوريين.

حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس فراس السوسي.