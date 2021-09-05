حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا

أطلقت وزارة الصحة، اليوم، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، وتستمر لغاية الـ 16 من أيلول الجاري، عبر مراكز وفرق جوالة في مختلف المحافظات.

وبحسب الوزارة، تستهدف الحملة جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في مختلف المحافظات، حيث أوضحت بأنه على الراغبين التسجيل أولاً على المنصة الخاصة لتلقي التطعيم ثم التوجه إلى المركز دون انتظار رسالة تحديد موعد، بينما يتوجه المسجلون سابقاً ولم تصلهم الرسالة فوراً.

وحددت الوزارة المراكز المعتمدة لإعطاء اللقاح في مختلف المحافظات، مشيرة إلى وجود كادر صحي في كل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح، وستزود الفرق الجوالة بمهمة رسمية من مديرية الصحة.

وعن الحالات التي تمنع التلقيح بينت الوزارة أنها حالات التحسس من جرعة لقاح سابقة أو المصابون بمرض شديد وكذلك الحوامل والمرضعات.