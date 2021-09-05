صحفيو اللاذقية ينتخبون مكتبهم الفرعي و ممثليهم إلى المؤتمر العام 

اللاذقية – مروان حويجة

انتخب صحفيو اللاذقية مكتبهم الفرعي الجديد و أعضاء المؤتمر العام للاتحاد ، و قد جرت الانتخابات في مقر فرع الاتحاد في أجواء من الشفافية و الحرية و الديمقراطية و بمتابعة الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة و الإعلام الحزبي الفرعي في اللاذقية و الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد : نبيل بيشاني المشرف على فرع اتحاد صحفيي اللاذقية و عبدالعزيز بيشاني و مصطفى المقداد و عضو قيادة شعبة المدينة الأولى للحزب الرفيق مازن علي و أمين سر مكتب الإعداد الرفيق طالب الشيخ .

و أكد الرفيق د. درويش على أهمية الانتخابات كونها تعبّر عن خيارات الزملاء الصحفيين في اختيار الأعضاء الذين يمثلون زملاءهم خير تمثيل في القضايا المهنية و مختلف جوانب العمل النقابي . من جهته الزميل بيشاني أكد على تكريس الأهمية الكبرى للعملية الانتخابات كونها تشكّل محطة نوعية تنظيمياً و مهنياً و نقابياً و الهدف منها تجسيد المسؤولية و الموضوعية في اختيار الزملاء القادرين على تجسيد تطلعات زملائهم و متابعة شؤونهم و قضاياهم بكل الحرص و الاهتمام بما ينعكس إيجابا على الزملاء الصحفيين و على مسيرة العمل المهني.

وقد فاز في انتخابات المكتب الفرعي لاتحاد الصحفيين في اللاذقية كل من الزملاء و الزميلات: إبراهيم شعبان ، يمامة إبراهيم ، مالك حبيب ، مريم صالحة ، إياد ناصر .