فرنسا.. تجدد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة حول كورونا

تجددت الاحتجاجات في عدة مدن فرنسية للأسبوع الثامن على التوالي، رفضاً لسياسات الحكومة حول مكافحة كورونا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، في عدد من المدن، وبمقدمتها باريس، أمس، احتجاجاً على سياسات الحكومة الخاصة بمكافحة كورونا وإلزامية التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس للعاملين في مهن معينة.

حيث تجمع المتظاهرون في باريس بميدان بورسا وساروا باتجاه متحف اللوفر، وسط تدابير أمنية.

وفي مرسيليا، جنوب البلاد، انطلق آلاف الأشخاص من الميناء القديم، معظمهم دون كمامات، حاملين الأعلام الفرنسية ولافتات كتب عليها “لا للتصريح الصحي.. لا للتمييز لا للترهب”.

كذلك شهدت مدن رين ومونبيلييه وليون ونيس وليل ونانت وبوردو وستراسبورغ احتجاجات مماثلة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إصابات فرنسا بفيروس كورونا وصل إلى 6 ملايين و826042 مصاباً، والوفيات 114 ألفاً و856 شخصاً.