فوز أول لسيدات الثورة السوري ببطولة الأندية العربية لكرة السلة

البعث ميديا – عماد درويش

فازت سيدات الثورة على فريق الأرثوذكسي الأردني بنتيجة (٧١-٦٨) اليوم في افتتاح بطولة الأندية العربية ال٢٢ التي تستضيف منافساتها العاصمة الأردنية عمان بضيافة نادي شباب الفحيص.

المباراة جاءت مثيرة ومتكافئة في مجرياتها وتبادل فيها الفريقين التسجيل والتقدم خلال ارباع المباراة،

الربع الأول لم تقدم فيه بطلات الدوري والكأس في سورية الأداء المطلوب وظهر عدم الانسجام ما بين اللاعبات واللاعبتين الأمريكيتين اللتان تلعبان بصفوف الثورة ما جعل الفريق الأردني ينهي الربع لمصلحته (١٣-١٢) وفي الثاني تحسن الأداء نسبيا وعرفت لاعبات الثورة كيف يسجلن بسلة الأرثوذكسي من كافة الاتجاهات عبر المخالفة شيلسي وسيدرا سليمان واليسبا مكاريان في المقابل تميز الفريق الأردني بالتسجيل من خارج القوس لينتهي الربع بالتعادل (٢٤-٢٤) ويتقدم الفريق الأردني بفارق نقطة واحدة (٣٧-٣٦) في الثالث

كانت فيه سيدات الثورة أفضل وتحركت الأميركية جوردان تحت السلة وتميزت جيسيكا حكيمة بالدفاع فارتفع الفارق تدريجيا وانتهى الربع للثورة (١٨-١٥) وتقدم الثورة (٥٤-٥٢) الربع الأخير حمل عنوان الاثارة والندية وتقدم الفريق الأردني بفارق ست نقاط لكن خبرة اليسيا وسيدرا وشيلسي واللغب بأسلوب الدفاع الضاغط منحه اللاعبات التعادل قبل نهاية المباراة وثلاثين الأميركية شيلسي في الثانية الأخيرة.

منحت الثورة الفوز بالربع(١٧-١٦) والمباراة (٧١-٦٨)..

سيدات الثورة سيلعبن غدا الاثنين الساعة السابعة مساء مع سيدات بيروت اللبناني (حامل اللقب) بأقوى مباريات البطولة، أما الثلاثاء فسيلعبن مع فريق رياضة المرأة القطري..