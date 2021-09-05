مدارس بديلة للكوادر التعليمية والطلاب في درعا

مع بدء العام الدراسي وخروج بعض المدارس في درعا عن الخدمة نتيجة إصرار التنظيمات الإرهابية الموجودة فيها على رفض حلول التسوية التي طرحتها الدولة، طلبت مديرية التربية في محافظة درعا من الكادر الإداري والتعليمي الالتحاق مع طلابهم بمدارس بديلة.

مدير تربية درعا، منهل العمارين، بين أن الظروف الحالية التي تمر على المحافظة أجبرت مديرية التربية على استيعاب طلاب مدارس درعا البلد بشكل مؤقت ضمن مدارس بديلة بحي المحطة وبدوام مسائي.

ولفت إلى أن مدرسة السد المحدثة تباشر دوامها في المحطة الأولى، ومدرسة البحار في 8 آذار ومدرسة الدرة في الشهيد الشرع ومدرسة الأربعين في المدرسة الزهرية ومدرسة البعث في أحمد منصور “المتفوقين سابقاً”، ومدرسة العصماء في الأموية ومدرسة البلد الأولى في 7 نيسان.

وأشار إلى أن النقل مؤقت ريثما تزول الأسباب الموجبة ويلتحق التلاميذ الوافدون بأقرب مدرسة إلى سكنهم من المدارس المذكورة في الدوام المسائي، أما الكادر الإداري والتدريسي في المدارس المذكورة فعليهم الالتحاق بالمدارس المحددة حصراً.

مدير التربية ذكر أن هناك حاجة لترميم بعض الشعب لافتتاحها في عدد من المدارس، وبالتالي التخفيف من الطلاب ضمن الشعبة الصفية الواحدة.

المديرية اعتمدت المدرسة الخضراء بحي السبيل بدل ثانوية المتفوقين، على أن يباشر الكادر والطلاب من مدرسة الشهيد أحمد منصور بالمتفوقين، ومدرسة بني المحطة بالمدرسة الزهرية بدل الفالوجي والفالوجي تنقل إلى الفالوجي بمكانها القديم جانب دوار الحمامة.

وأوضح العمارين أن الكادر والطلاب في مدرسة حسن شلاش يلتحقون بملحق الفالوجي وحسين شلاش “قسم ثاني” مع زبيدة وبنات الجولان محل بني المحطة جانب مدرسة الشرع وحطين في ملحق تشرين وذات النطاقين في تشرين دوام مسائي وميسلون حلقة أولى في ميسلون حلقة ثانية وبنات البلد مع اسماعيل أبو نبوت.