“يوم الشباب الثقافي السوري” ينطلق من الضمير

استضافت بلدة الضمير في سوريا نشاطاً ثقافياً بمناسبة إطلاق “يوم الشباب الثقافي السوري”، تضمن مشاركات أدبية لعدد من الشباب في مواضيع مختلفة وأشكال أدبية متنوعة.

النشاط الذي أقامه “اتحاد الكتاب العرب” يهدف إلى “تفعيل ثقافة الشباب وربطهم بالكتاب والانتماء إلى الوطن”. ورافق المشاركات الأدبية معزوفات موسيقية بألحان متنوعة واكبت المعاني الأدبية.

كما افتتح رئيس الاتحاد محمد الحوراني مكتبة ثقافية في مقر البلدية وقدم هدية نسخة من الكتب المتنوعة لــ “تفعيل حركة الثقافة ووضع أساس لتقوية المكتبة وتعامل الفئة الشبابية معها”.

الحوراني أشار في كلمة إلى “خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب ثقافية وافتتاحها في الأماكن النائية”، إضافة إلى “رعاية المواهب الشابة وعزم الاتحاد على التعاون مع كل المنشآت التي ترغب بتفعيل الثقافة”.

من جانبه، أوضح الشاعر جود الدمشقي، المشرف على المجموعة الشبابية “100 كاتب وكاتب”، أن “مشاركة المثقف الشاب في مثل هذه الفعاليات تدل على الاهتمام بالثقافة وتدفع جيل الشباب بأن تكون الثقافة من أولوياته”.