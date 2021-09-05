” يوم الفرح الطفولي ” في انطلاقة العام الدراسي في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية- نورا جولاق

مع انطلاقة العام الدراسي أقام فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية فعاليات حملة العودة الى المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية تحت شعار ” يوم الفرح الطفولي ” والهدف منها تحفيز التلاميذ على العودة الى مقاعد الدراسة من خلال توفير نصيب من المرح واللعب الى الاطفال مع ضمان الفائدة والتعلم وتضمنت الفعالية لوحات فنية وراقصة أداها تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي .

و قد شارك الأطفال فرحهم الرفيقان أمين فرع الحزب باللاذقية المهندس هيثم اسماعيل ومحافظ اللاذقية ابراهيم السالم حيث قاما بزيارة عدد من المدارس بمراحلها التعليمية في مدينة اللاذقية لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات العام الدراسي الجديد .

وهنأ أمين فرع الحزب الرفيق هيثم اسماعيل الكوادر التدريسية والإدارية والتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مؤكداً أن هذه التجهيزات هي نتاج جهود ومسؤولية والتزام وعمل تشاركي كان عنوانه مصلحة الطالب والمعلم واستمرارية التعلم .

وأشاد محافظ اللاذقية السالم بالتحضيرات والاستعدادات وحجم العمل الكبير الذي شهدته الفترة الماضية من أجل تهيئة بيئة مثالية لاستقبال الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢٢ في مدارس المحافظة كافة وضمان سير العملية الدراسية ضمن بيئة صحية وآمنة كما وجّه المحافظ السالم الجهات المعنية بتأمين باصات النقل الداخلي للطلاب وللكوادر التربوية والتعليمية وبشكل مجاني كما وعد بتأمين مياه الشرب للمدارس بشكل دائم .

بدورها أكدت الرفيقة سامية صنين أمينة منظمة طلائع البعث باللاذقية عن استعداد الوحدات الادارية بالمحافظة لاستقبال التلاميذ وذلك بتنظيم مجموعة من الفعاليات ليكون ذكرى جميلة وخصوصاً لتلاميذ الصف الأول ولفتت صنين إلى أن اللوحات الفنية التي تمت تأديتها تشمل بعض الرسائل التوعوية والقيم التربوية والوطنية والوجدانية التي تنشدها المنظمة.