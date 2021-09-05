16 صاروخاً يمنياً تستهدف العمق السعودي

نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية في العمق السعودي بأكثر من 16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، صرح بأن القوات المسلحة نفذت عملية توازن الردع السابعة، مستهدفة منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدوان السعودي.

ولفت سريع إلى أن العملية استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرق السعودية بثماني طائرات مسيرة نوع صماد 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار.

وأضاف بأن القوات المسلحة قصفت أيضاً منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صماد3 مؤكداً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.