القبض على أربعة من إرهابيي “داعش” في انغوشيا الروسية

قبض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أربعة من إرهابيي تنظيم (داعش) كانوا يخططون لهجمات إرهابية بحق ضباط إنفاذ القانون في جمهورية إنغوشيا.

وقال جهاز الأمن في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك إنه تم الكشف عن أعمال موالين لإرهابيي (داعش) متورطين في التحضير لجرائم إرهابية وارتكابها في جمهورية إنغوشيا.

وأضاف البيان إنه “تم اعتقال أربعة مواطنين من روسيا الاتحادية أقاموا اتصالات مع أعضاء تنظيم (داعش) عبر الإنترنت لتنسيق التحضير للجرائم الإرهابية وارتكابها بما في ذلك الهجمات على ضباط إنفاذ القانون باستخدام الأجهزة المتفجرة والأسلحة إضافة إلى نشر الدعاية للفكر الإرهابي بين مواطني روسيا الاتحادية”.