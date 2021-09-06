انفلات أمني غير مسبوق وحالات القتل تتزايد في مناطق سيطرة الإحتلال الأمريكي ومليشيا “قسد”

خاص شبكة البعث ميديا || الحسكة

تتزايد حالات القتل والخطف والاقتتال العشائري في مناطق سيطرة الاحتلال الامريكي اللاشرعي واداته العميلة ” قسد ” في ظل حالة الفلتان الامني الذي تشهده مناطق ريفي دير الزور والحسكة.

وافادت مصادر محلية إلى أنه قام اهل الطفلة ” ايه الهجيج ” من حي مشيرفة بمدينة الحسكة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة بحرق وهدم منزل الجاني واقرباءه الذي قام بطعن تلك الفتاة عدة طعنات قبل اسبوع.

وذكرت المصادر بان الطفلة فارقت الحياة بعدما كانت تتلقى العلاج بأحد مشافي الحسكة.

ولفتت المصادر بأن اهل الطفلة واقرباؤها ما أن سمعوا بموت الطفلة ” ايه ” بالمشفى حتى قاموا بحرق وهدم منازل وبيوت اهل واقرباء الجاني وسط دعوات اهلية وعشائرية الى التهدئة وتحكيم العقل .

يذكر أنه قبل أيام سجلت مناطق سبطرة الإحتلال الأمريكي ومليشيا قسد أربع حالات قتل خلال أسبوع ما يرفع أعداد الجرائم بمختلف أنواعها في دليلي واضح على حالة الفلتان الأمني في تلك المناطق.