درعا.. تجنيب طفل مخاطر العمل الجراحي بعملية تنظير نوعية

استطاع الدكتور بسام سويدان أخصائي هضمية، بعملية تنظير نوعية، أن يستخرج أداة حادة “دبوس صغير” من داخل معدة طفل من مدينة درعا يبلغ من العمر 11 عاما، كان قد ابتلعه أثناء اللعب.

وأشار الدكتور سويدان في تصريح ل “البعث ميديا” إلى وجود حالة إسعافية لطفل صغير بوجود آلام حادة بالمعدة ليتبين من خلال التصوير وجود جسم غريب داخل المعدة وبإجراء استكشاف للمعدة والبطن تمكن الدكتور من انتشال الجسم الغريب من جسم المعدة، حيث استغرق استخراج الدبوس عدة دقائق تمكن خلالها الدكتور من استخراج الدبوس بعد أن قام بعمل أشعة تليفزيونية، وأشار الدكتور بسام إلى أنه تم استخراج “الدبوس” بصعوبة حيث كان ينزلق كلما تم الإمساك به، وبعد محاولات عديدة تكللت بالنجاح، خرج الطفل المريض بصحة جيدة، جنبته مخاطر إجراء عمل جراحي كبير.