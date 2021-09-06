زيادة قوات الاحتياط في الجيش الروسي

قررت وزارة الدفاع الروسية زيادة عدد قوات الاحتياط في الجيش دون ذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

الوزارة قالت في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك “تم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بزيادة عدد جنود الاحتياط” دون أن تحدد العدد الحالي لقوات الاحتياط الروسية أو نطاق الزيادة المخطط لها”.

ووفقا لوزارة الدفاع فقد تم نقل وحدات الاحتياط من المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى وكذلك الأسطول الشمالي إلى منطقة كالينينغراد قبل التدريبات الروسية البيلاروسية 2021 المقررة في الفترة من الـ 10 إلى الـ 16 من أيلول الجاري تحت قيادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في البلدين.