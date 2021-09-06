صدور مفاضلات القبول الجامعي للعام 2021-2022

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022.

وتضمن إعلان الوزارة الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية “عام ومواز” ومفاضلات طلاب المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعوقين جسمياً والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المهنية إضافة إلى الحدود الدنيا للتسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي “عام ومواز”.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية للكليات الطبية 2330 درجة للقبول العام و2310 درجة للقبول الموازي.

وأشارت الوزارة إلى قبول طلبات المفاضلة والتسجيل المباشر في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات اعتباراً من يوم الأحد 12-9 ولغاية يوم الخميس 30-9-2021.

للإطلاع على المفاضلة وكافة التفاصيل المتعلقة بها بكافة الفروع والاختصاصات:

الحدود الدنيا للقبول في مفاضلة الفرع العلمي: اضغـــــط هنـــا

الحدود الدنيا للتسجيل المباشر في الفرع الأدبي 2021-2022 اضغـــــط هنـــا

شروط التقدم لمفاضلة الطلاب العرب والأجانب للقبول في السنة التحضيرية( لكليات الطب البشري طب الأسنان والصيدلة والاختصاصات الأخرى) بجامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2021 – 2022 اضغـــــط هنـــا

شروط التقدم لمفاضلة الطلاب السوريين غير المقيمين ومن في حكمهم للقبول، في السنة التحضيرية لكليات (الطب البشري ،طب الأسنان الصيدلة) والاختصاصات الأخرى بجامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2021 – 2022 اضغـــــط هنـــا

شروط التقدم الى المفاضلة العامة من حملة الشهادة الثانوية المهنية اضغـــــط هنـــا

شروط التقدم لمفاضلة الطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب من حملة شهادة الثانويات المهنية اضغـــــط هنـــا