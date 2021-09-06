طرطوس.. انتهاء عمليات إزالة تلوث الفيول من شاطئ بانياس

ذكر نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس، رئيس اللجنة المشكلة بالمحافظة المكلفة متابعة أعمال إزالة التلوث، المهندس بسام حمود، أنه تمت إزالة كل بقع التلوث الموجودة على الشاطئ وفي عمق البحر باستخدام زورق بصرى الشام، وذلك خلال 3 أيام من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك تمت مراقبة الشاطئ مدة 3 أيام أخرى لاحتمال ظهور بقع أخرى والتعامل معها وإزالتها.

وأضاف حمود بأنه يتم حالياً نقل مخلفات التلوث الحاصل خارج الشاطئ ووضعها في أماكن آمنة بإشراف مديرية البيئة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نقل المخلفات من الجزء الجنوبي، إضافة للتعامل مع ما تبقى منها في الجزء الشمالي و”بالتالي سيغلق هذا الملف بشكل كامل.

من جهته، بين مدير البيئة في طرطوس، الدكتور علي داوود، أن المعالجة تمت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وأولها شركة توليد كهرباء بانياس، مؤكدا أن أعمال رفع التلوث انتهت قبل يومين بالكامل وبقي فقط إزالة مخلفات النواتج التي تمت بها المعالجة، وطمرها في مكان خاص بعيدا عن البحر منعا لتسرب الفيول إليه، لافتاً إلى أن الشاطئ آمن من الناحية البيئية بنسبة شبه كاملة.

بالمقابل، صرح المهندس عبد الكريم علي، مدير المرافق العامة في شركة توليد كهرباء بانياس، بأن ترحيل الكميات المتسربة من الفيول من الخزان المتصدع في الشركة وصل للمراحل الأخيرة، مشيرا إلى أنهم منذ بداية التسرب بدؤوا العمل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا عبر ترحيل كميات الفيول التي تجمعت حول الخزان للمصفاة وإلى الخزانات الاحتياطية بالشركة وما زال العمل مستمرا ليل نهار.

وأكد أنه خلال أيام سنعيد كامل الكميات التي تسربت إلى الخدمة من جديد ونتابع عمليات الترحيل والتنظيف وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، وستبدأ الورشات الفنية باختصاصاتها المتعددة الكشف على الخزان وهناك فريق عمل مشكل لهذه الغاية.

كما نوه إلى أن الكميات التي تمت إعادتها تقدر بنسبة 85% وباقي 10 أو 15% سيتم الانتهاء منها قريبا.