لاستيعاب الناجحين.. زيادة عدد الشعب الصفية في مدارس المتفوقين

أصدرت وزارة التربية، أمس، قراراً يقضي بزيادة أعداد الشعب الصفية في مدارس المتفوقين للعام الدراسي2021 – 2022.

وبينت الوزارة أن القرار جاء استناداً إلى نتائج الطلاب، ونظراً لازدياد أعداد الطلاب الناجحين غير المقبولين بالصفين السابع الأساسي والأول الثانوي.

وعممت الوزارة على مديرياتها في المحافظات كافة لافتتاح شعب صفية حسب الإمكانيات المتوفرة لديها لطلاب هذين الصفين، على أن يتم ذلك بعد صدور نتائج طلبات الاعتراض على اختبار القبول وحصر أعداد الطلاب المستفيدين من الاعتراض لعام2021 -2022.