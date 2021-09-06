لقاء صعب لسيدات الثورة في البطولة الغربية لكرة السلة

البعث ميديا- عماد درويش

ينتظر فريق الثورة اليوم لقاء صعب وقوي عندما يواجه فريق بيروت اللبناني في المباراة الثانية للفريق ضمن منافسات بطولة الأندية العربية الـ22 لكرة السلة للسيدات التي تقام حاليا في العصمة الأردنية عمان.

المباراة تشكل أهمية بالغة للثورة الذي يسعى لتحقيق فوزه الثاني بالبطولة يضمن من خلاله تأهله بشكل رسمي للدور نصف النهائي دون النظر لبقية المواجهات التي تنتظره، لكنه اليوم سيواجه فريق بيروت صاحب لقب البطولة الماضية والذي سيخوض مباراته الأولى بالبطولة ويريد منذ البداية إثبات أنه قادم بقوة للاحتفاظ باللقب، ويملك من المقومات ما يجعله يؤكد هذا الكلام وهو الذي توج مؤخراً ببطولة الدوري اللبناني للمرة الأولى بتاريخه، لكنه سيفتقد أفضل لاعبة بالفريق ريبيكا عقل التي توجهت للاحتراف في أوروبا ، وسيعتمد على عايدة باخوس وليلى فارس للفوز، الثورة (بطل الدوري والكأس في سورية) من جهته يملك الإصرار والعزيمة ويمتلك لاعبات من أمثال سيدرا سليمان وأليسيا مكاريان ونورا بشارة والأميركية جوردان ومواطنتها شيلسي (التي سجلت سلة الفوز في المباراة الأولى) والجميع يريد إثبات أن كرة السلة السورية ما زالت تنبض بالحياة وتريد التتويج في البطولات الغربية بعد غياب طويل عن المشاركات فيها.

المدرب زياد سابا قال لـ”البعث ميديا“: بالتأكيد المباراة صعبة للفريقين، ففريق بيروت جاء للمشاركة للمحافظة على لقبه كبطل للعرب، لكن ينقصه عناصر كثيرة وأهمهم ريبيكا عقل (أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا الأخيرة) لكن بقية اللاعبات لا يقلن مهراة وقوة عن ريبيكا وقادرات على سد النقص في مراكز الفريق كما أن لديه والمحترفة مونيكا ريز التي كانت تلعب في دوري السلة الأميركي والفريق يمتلك قوة كبيرة وسينافس على اللقب.

المباراة بين الفريقين لن تكون سهلة وسيكون فيها توازن ، وعلى لاعبات الثورة أن يلعبوا بتركيز عال، كما أن الانسجام مطلوب ما بين الأجنبيات بالفريق والمحليات لاسيما بعد أن لعبن مع بعضهن أمس بلقاء الأرثوذكسي الأردني، ويملك لاعبات على مستوى عال قادرات على تحقيق الانتصار، وبالنسبة لمباراة الثورة مع الأرثوذكسي فإن الفوز الذي حققه الثورة كان صعب، وكان الفريق بحاجة أكثر للتأقلم بين اللاعبات كونها المباراة الأولى لهم مع بعض، ونجح بخبرة اللاعبات من تحقيق الفوز، واليوم سيكون رقماً صعباً أمام فريق بيروت..