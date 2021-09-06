منتدى الأديان الدولي في مدينة بطرس بورغ ينطلق غدا بمشاركة سورية

تنطلق غدا الثلاثاء أعمال منتدى الأديان الدولي في مدينة بطرس بورغ في روسيا بمشاركة سورية.

حيث يشارك وزير الأوقاف الشيخ د. محمد عبد الستار السيد وكبار الشخصيات الدينية من مختلف دول العالم ورؤساء الإدارات الدينية لمسلمي روسيا.

وكان الوزير السيد التقى أمس في العاصمة الروسية موسكو مفتي موسكو ورئيس الإدارة الدينية فيها الشيخ ألبير قارغانوف ، حيث تم التباحث في تحضيرات منتدى الأديان الدولي والذي ستنطلق أعماله غد الثلاثاء في مدينة سان بطرس برغ في روسيا والذي سيضم عددا كبيرا من رجال الدين وكبار الشخصيات الدينية من مختلف دول العالم ورؤساء الإدارات الدينية لمسلمي روسيا.