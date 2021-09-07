أجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلاتها

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.

مديرية الأرصاد الجوية توقعت اليوم أن يكون الجو صيفيا عاديا وبين الصحو والغائم جزئيا لطيفا ليلا ومائلا للبرودة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وترتفع درجات الحرارة غدا قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.