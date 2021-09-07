إنزال جوي للاحتلال الأمريكي واختطاف مدنيين بريف القامشلي

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً في محيط تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت على إثره عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة حوامة تابعة للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً، بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد”، المدعومة من قبلها، في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلي.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الاحتلال الأمريكي داهموا منازل في القرية واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.