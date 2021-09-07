القبض على مجموعة من إرهابيي “داعش” في كركوك

قبضت القوات العراقية المشتركة على مجموعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في كركوك شمال العراق.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إن “المجموعة الإرهابية حاولت الهجوم على مواقع للقوات الأمنية حيث نصب عناصر جهاز مكافحة الإرهاب كمينا لها بعد رصد حركة عناصرها بواسطة القناصين بالقرب من منطقة ألتون كوبري وتمكنوا من قتل عدد منهم بنيران مباشرة”.

وأضاف رسول إنه جرت مطاردة باقي العناصر الإرهابيين الفارين وتم تدمير الوكر الذي انطلقوا منه، مشددا على أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة لملاحقة فلول الإرهابيين.