بعد 5 سنوات من التهجير أطفال الزارة يعودون لمدرستهم

البعث ميديا – حماة – حسان المحمد

أقامت وحدة الزارة الطليعية في ريف حماة الجنوبي يوم الفرح ابتهاجاً بافتتاح مدرستهم وبداية العام الدراسي وذلك بحضور الرفيقان أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس طارق كريشاتي .

وأشار الرفيق أمين الفرع إلى أهمية إعادة بناء وتأهيل المدارس الذي عمد الإرها.بيون إلى تدميرها وتهجير أهلها ، مبيناً أن العملية التربوية والتعليمة هي أولى اهتمامات الحزب وعودة الأطفال إلى مدرستهم في الزارة هي رسالة للمجموعات الإرهابية وداعميهم أن سورية ستبقى صامدة بوجهم ، وأنه لا خيار لسورية سوى النصر بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بأنه تم إعادة تأهيل المدرسة بعد ما دمرت عام 2015 بفعل الإ.ر.ه.ا.ب ، وذلك خلال مدة 15 يوما بهدف بدء العملية التربوية وعودة الأبناء التلاميذ إليها ، تزامناً مع عودة الأهالي إلى القرية بعد إعادة تأهيل البنى التحتية والمنازل فيها .

وتضمن يوم الفرح أنشطة ترفيهية متنوعة وتوزيعاً لكتبهم المدرسية إضافةً للبوالين والهدايا وعبارات الاستقبال والترحيب بالرفاق الطلائعيين وألعاب ومسرحيات وفقرات فنية .