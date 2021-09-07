بمشاركة وزير الأوقاف انطلاق المنتدى الدولي للأديان في سان بطرس برغ

انطلق صباح اليوم الثلاثاء في مدينة سان بطرس برغ الروسية المنتدى الدولي للأديان بمشاركة السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، ويستمر المنتدى لمدة يومين ليناقش أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية التي تواجه دول العالم وتحديات جائحة كورونا.

وفي كلمة له خلال المنتدى قال الوزير السيد: واجهنا في سورية أعتى حرب عسكرية وفكرية واقتصادية استُخدمت فيها أقذر الأدوات ، حيث تصدى جيشنا العربي السوري للإرهاب و الإجرام وكافحت مؤسستنا الدينية التطرف والتشدد.

وتابع السيد: إن الإرهاب ينهزم ويندحر ولكن الأفكار لا تموت لذلك لابد من تكاتف جهودنا جميعاً كمؤسسات دينية حول العالم لاجتثاث جذور الفكر المتطرف من عقول الشباب وتحصينهم بالعلم والمعرفة والانفتاح حتى لا يكونوا فريسة لمن يريد تخريب البلاد وتشويه صورة الإسلام.

وقال السيد: بعد التجربة المريرة التي مرت علينا في سورية ونظراً للإرث العريق لفكر علماء بلاد الشام فإننا في وزارة الأوقاف السورية نمد أيدينا ونفتح أبوابنا للإدارات الدينية المتعددة لمسلمي روسية لتدريب الأئمة والخطباء وفق الفكر الوسطي المعتدل الذي عُرفت به سورية واشتُهر به علماؤها ومؤسساتها التعليمية الشرعية.

ويقام المنتدى بحضور ورعاية حاكم سان بطرس برغ ألكسندر ديمتريفيتش وعدد كبير من كبار الشخصيات الدينية والعلمية والسياسية منها:

ممثل المكتب التنفيذي الرئاسي لروسيا الاتحادية الماز رافيليتش رئيس الهيئة العامة لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد مطر سالم الكعبي مفتي سان بطرس برغ وشمال غرب روسيا الشيخ رافيل بانشيف عميد المعبد البوذي في سان بطرس برغ بادمييف بالزيفيتش رئيس مركز التنسيق لمسلمي شمال القوقاز ومفتي جمهورية قراشاي شركيس الشيخ إسماعيل علييفيتش مفتي مدينة لندن عبد الرحمن بن يوسف رئيس مجلس الحوار والتعاون بين الحضارات في إندونيسيا البروفيسور محمد سراج الدين شمس الدين مفتي جمهورية داغستان عبد اللطيف أحمد رئيس الجمعية الروحية لمسلمي روسية ومفتي موسكو ألبير قارغانوف رئيس فرع معهد التراث في اليونسكو ديمتور كيفاك رئيس معهد التاريخ والعلوم الاجتماعية ألكسي فاسيليفيتش الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي قسم الجاليات الدكتور محمد بشاري رئيس الجمعية التشريعية لسان بطرس برغ فارس ماكاروف مدير معهد المخطوطات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلم إيرينا فيدوروفنا مدير مركز الحوار الحضاري خالد فتح الرحمن رئيس قسم التاريخ للشرق الأقصى في جامعة سان بطرس بورغ فلاديمير كولتوف رئيس مركز إيدل التحليلي في برلين أحمد فاكنر رئيس مجلس الأعمال الإسلامية في ميرلاند محمد بشار عرفات مفتي تتارستان كميل سميع الرحمن مفتي جمهورية بشكير ستان أنيور أزمايوفيتش رئيس مجلس خبراء التعاون البطريكي والتعاون مع العالم الإسلامي دانيل ميكوفيتش

ويشترك في تنظيم هذا المنتدى عدة جهات أهمها الجمعية الروحية لمسلمي شمال غرب روسيا والقوقاز وجامعة سان بطرس برغ الحكومية وجامعة هرزن وحاكم سان بطرس برغ