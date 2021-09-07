ثلاث صالات جديدة للسورية والتجارة في ريفي حلب الشرقي والجنوبي

حلب – معن الغادري

وضعت ثلاث صالات جديدة تابعة لفرع السورية للتجارة بحلب بالخدمة في مناطق الخفسة ومسكنة والزربة في ريفي حلب الشرقي والجنوبي بعد أن تم الانتهاء من إعادة تأهيلهم وترميمهم من الأضرار التي لحقت بهم جراء الأعمال الإرهابية.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب عبد الحميد مسلم أنه بوشر العمل في الصالات المذكورة بتوزيع المواد التموينية المدعومة ( السكر – الرز ) بعد وصول الرسائل المخصصة لذلك، وسيتم تباعاً تزويد الصالات الثلاث بكافة احتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية والمنظفات.

وبإفتتاح هذه الصالات يرتفع عدد الصالات ومنافذ البيع التابعة لفرع السورية للتجارة بحلب إلى 76 منفذ بيع في الريف والمدينة، يضاف إليها 64 مركز توزيع في دوائر ومؤسسات القطاع العام.