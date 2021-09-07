خزانات أرضية تجميعية في عملية إزالة بقع التلوث

البعث ميديا || اللاذقية- مروان حويجة

تمّ إحداث ٣ خزانات ارضية بواسطة الآليات الهندسية ، و تمّ شفط كميات من مادة الفيول المتجمّعة على الشاطئ لتجميعها في هذه الخزانات . و ذكر العميد جلال داؤود مدير الدفاع المدني في اللاذقية أن الجهود تتواصل لإزالة بقع التلوث من مواقع في العيدية والبحيص على شاطئ جبلة بالتعاون بين مختلف الجهات : الدفاع المدني و الموانئ و شركة الصرف الصحي ومجلس مدينة جبلة ومديرية الزراعة والموارد المائية – مركز مكافحة التلوث .

و أوضح العميد داؤود أنه تم إحداث ٣ خزانات أرضية بواسطة الآليات الهندسية و شفط مادة الفيول المتًجمعة على الشاطئ لتًجميعها في هذه الخزانات و تقدّر الكمية التي تمّ تًجميعها بحوالي 120 برميل و التي سيتم نقلها اليوم بواسطة صهاريج إلى إحدى الجهات العامة لإمكانية مدى الاستفادة منها.

و أن الأعمال مستمرة يوم غد في موقعي البحيص والعيدية و أته مع الانتهاء من ازالة بقع التلوث فيهما سيتم الانتقال الى الشاطئ بالقرب من المدينة الرياضية.