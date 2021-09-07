سيدات الثورة في صدارة بطولة الأندية العربية لكرة السلة

البعث ميديا- عماد درويش

ارتفع سقف طموحات فريق الثورة لكرة السلة بالوصول للمباراة النهائية والمنافسة على لقب بطولة الأندية العربية الـ22 لكرة السلة للسيدات لتي يستضيفها نادي شباب الفحيص الأردني في العاصمة عمان حتى 13 من الشهر الجاري.

طموحات الثورة وصلت لمرحلة متقدمة وهو سيواجه اليوم في مباراته الثالثة بالبطولة فريق رياضة المرأة القطري الساعة الخامسة مساء، فوز الثورة يجعله في صدارة ترتيب الفرق المشاركة بنسبة كبيرة في الأدوار التمهيدية وبدون أي خسارة، الفوز أمر متوقع نظرا للفارق بالمستوى بين الفريقين فالثورة حقق حتى الآن فوزين متتالين في حين لم يحقق الفريق القطري أي انتصار، وما قدمته لاعبات الثورة حتى الآن يدل على أنهن في طريقهن لإحراز اللقب الأول بتاريخ مشاركة الفرق السورية في البطولات العربية فقد سبق للثورة أن أحرز المركز الثالث في عام 1990 كما فاز الحرية بمركز الوصافة عام 1991 والجلاء نفس المركز عام 1992 ونفس المركز حققه الوحدة عام 2006.

الثورة كان قد حقق يوم أمس فوزا تاريخيا على فريق بيروت اللبناني (بطل الدوري في بلاده وبطل النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية، بعد مباراة عامرة بالكفاح مع تألق جميع اللاعبات اللواتي حولن تأخرهن بفارق 12 نقطة إلى فوز بأخر 13 ثانية من المباراة وبفارق 4 نقاط بنتيجة (72-68) الثورة لم يكن جيدا في ربع المباراة الأول بسبب الرهبة من قوة الفريق اللبناني وبقوة لاعباته وخسر الربع (10-19) وفي الثاني تحسن الأداء نسبيا لكن الربع انتهى لبيروت (22-21) وليتقدم بنهاية النصف الأول من المباراة لبيروت بفارق 10 نقاط (41-31) في الثالث ارتقى أداء الثورة وتحسن المستوى خاصة بعد أن غير مدرب الفريق عبدالله كمونة رتم الفريق من الدفاع إلى الدفاع الضاغط (البرس) فتقلص الفارق تدريجيا وأنهى الثورة الربع (19-12) مع تقلص الفارق لثىث نقاط (50-53) في الأخير كانت الندية والإثارة عنونا له وبرعت فيه نورا بشارة والأميركية شيلسي شومبيرت من التسجيل من كافة الاتجاهات مع قوة الدفاع من الأميركية شانتا جوردان تحت السلة وقبل نهاية المباراة نجحت لاعبات الثورة بالتسجيل وإنهاء الربع بنتيجة (22-15) والمباراة (72-68) وسط فرحة كبيرة من اللاعبات والجمهور الذي تابع المباراة وشجع الفريق بحماسة..

مساعد مدرب الثورة طاهر مهنا وفي اتصال هاتفي مع “البعث ميديا” أشار إلى أن الفريق قدم حتى الآن أداء عاليا، والفوز على بطل البطولة الماضية دليل على أننا لن نستسلم بسهولة وسنبقى نلعب حتى الوصول للمباراة النهائية، وتحقيق الحلم وهو التتويج باللقب، مضيفا الفريق اللبناني كان خصما قويا ، إلا أننا نجحنا من إيقاف عناصر القوة لديه، وقدمت اللاعبات مستوى عالٍ..

وبالنسبة لمباراة اليوم مع الفريق القطري سنعمل على تحقيق الفوز وعدم الاستهانة به، فالفوز سيكون بوابة العبور للمباراة النهائية، مع العلم أن فريقنا لم ينال قسطا من الراحة عكس بقية الأندية المشاركة..