إطفاء دمشق يخمد حريقا بمبنى الهجرة والجوازات بركن الدين

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق حريقا اندلع صباح اليوم ضمن مكتب بمبنى الهجرة والجوازات بركن الدين في دمشق.

وذكر العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق أن زمرة من فوج إطفاء دمشق توجهت إلى المكان وسيطرت على الحريق بأقل زمن ممكن دون وقوع إصابات.

بدوره أوضح رئيس فرع الهجرة والجوازات بركن الدين العميد محمد أنور الديري أن الحريق نشب في الساعة الثامنة إلا ربع صباحاً في مكتب يحتوي أوراق تأشيرات سفر مؤرشفة ومنتهية الصلاحية والأضرار مادية بسيطة ولا يوجد أي خلل في العمل الإداري والفني بالفرع.

وتوقع الديري أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، علما أن جميع أعمال الفرع مؤتمتة ولم تتعرض معاملات المواطنين لأي ضرر وستتم إعادة تأهيل المكتب خلال فترة قصيرة.