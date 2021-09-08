إنجاز حلبي!

تُظهر الصور احتفالية إفتتاح حديقة هنانو في حلب بحضور عدد من المعنيين !.

الحديقة تشبه كل شئ إلا الحديقة فلا شجرة ولا حتى أحواض أو أصيص زراعة واحد، وهي عبارة عن أرض مكسية بتراب أبيض وبالبحص والحجارة وسور وبركة ماء وما يشبه ألعاب أطفال غير مكتملة .

البعث ميديا تواصل مع المهندس أحمد رحماني نائب رئيس مجلس المدينة، والذي أوضح أن مجلس المدينة لا علم له بالافتتاح وأنه سيتابع الموضوع شخصياً مع الجهة الداعمة والمنفذة لمشروع تأهيل الحديقة وتبيان الموضوع والوقوف على حقيقة الأمر.

فتصور روعة هذا الإنجاز .

البعث ميديا – حلب – معن الغادري