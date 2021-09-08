الاحتلال يشن حملة اعتقالات بين أقارب المتحرّرين من سجن جلبوع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، عدداً من قرى وبلدات جنين بحثاً عن المتحرّرين الـ 6من سجن جلبوع.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، أنّ “قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في صفوف أقارب الأسرى المتحررين من سجن جلبوع”.

وبحسب “الميادين” فإنّ “قوّات الاحتلال نشرت حواجز في قرى جنين والضفة الغربية ومدينة حيفا بحثاً عن المتحررين، وبحثت في المحلات التجارية ودققت في السيارات وصادرت كاميرات المراقبة”.