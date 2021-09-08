القادري من القاهرة.. لابد من رفع الحصار والعقوبات عن سورية وإدانة مثل هذه السياسات

البعث ميديا – بشير فرزان

طالب جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (رئيس الاتحاد الدولي للعمل العرب ” خلال أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه في القاهرة “منظمة العمل العربية” بتبني توصيات تتعلق برفع الحصار والعقوبات وإدانة مثل هذه السياسات التي لا سند لها في القانون الدولي وإنما تفرض على الشعوب لتحقيق أجندات ومصالح الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة لافتاً إلى أثر الحصار الاقتصادي والتحديات المفروضة ظلماً على شعب وعمال سورية في تأمين الخدمات والسلع الأساسية لأبناء الشعب السوري، والكثير من الشعوب العربية الأخرى .

كما طالب القادري بدراسة أثر جائحة كورونا على عالم العمل والعمال وخصوصا لجهة الإجراءات الاحترازية والإغلاق التي اعتمد لمواجهتها وإيجاد السبل الكفيلة لتخفيف آثار هذه الجائحة وتأمين اللقاح وبيئة العمل الآمنة لكل عمال الوطن العربي وأشار أيضا إلى ضرورة إدانة المؤتمر للتصرفات العنصرية للكيان الصهيوني في فلسطين بحق عمال فلسطين والجولان والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مطالباً بفضح وتعرية هذه الإجراءات وإجبار اسرائيل عبر المنظمات الدولية إلى الانصياع لاتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة.

وأكد القادري خطورة آفة الإرهاب التي تضرب في أكثر من مكان من عالمنا العربي، وخصوصا في سورية ،مؤكداً ضرورة وضع سياسات ناجعة لمواجهتها ،وإدانة داعميها ومموليها ،لما لخطر الإرهاب من تأثيرات كارثية على استقرار البلدان وخطط التنمية فيها، حيث تضطر الدول الى تخصيص الجزء الأكبر من مواردها لمواجهة الإرهاب وتداعياته الأمر الذي يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ،مؤكداً ضرورة التوصية لإتباع سياسات توعوية تحصن الشباب العربي من الانخراط في الأعمال والمنظمات الإرهابية، وأن تكون هذه السياسات جماعية لتحقيق الهدف المنشود منه .

وتشارك سورية في أعمال المؤتمر بوفد عمالي برئاسة الرفيق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والاتحادات المهنية.