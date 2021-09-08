تكريم متفوقي الإعدادية في المركز الثقافي بطرطوس

معركة سيف وقلم خاضها ويخوضها شعب سورية على مدار سنوات الحرب فكان طلبتها مثل جنودها منتصرين في معركة القلم مثلما انتصروا في معركة سلب الإرادة والهوية، وكان أبناء طرطوس في طليعة من حملوا القلم سلاحاً فتفوقوا بعزمهم وإرادتهم واستحقوا التكريم الذي أصبح عرفاً ثابتاً وحافزاً للمزيد من النجاح والتفوق…

وقد كرمت محافظة طرطوس مساء اليوم الثلاثاء ٧ أيلول مجموعة من متفوقين الشهادة الإعدادية في المركز الثقافي العربي وهم ٣٥ متفوقاً و٢٧٢ ابن شهيد و١١ جريح بحضور الرفيق أمين فرع طرطوس لحزب البعث د. محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى…

كلمة أولياء امور الطلاب أبناء الشهداء ألقتها حنان صيوح زوجة الشهيد آصف صيوح التي تابعت ابنتها المتفوقة بطولات والدها بمعركة القلم مثل باقي زملائها المتفوقين، متوجهة بالشكر لمحافظة طرطوس التي احتضنت المتفوقين وأصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا كل دعم.

في حين أكدت المتفوقة آية محمود في كلمة الطلاب المتفوقين وهي ابنة شهيد أيضاً أن تكريم الشهداء يكون بالتفوق لنكون القدوة لكل الطلاب فدماء الشهداء يرسم الأمل والقدوة تماماً مثل التفوق فكل الشكر لمن رسم البسمة لنا وتحية لكل من يعمل بصمت…

وأكد مدير تربية طرطوس علي شحود أن الاحتفال بالتفوق لكوكبة من أبنائنا الطلبة الذين يرددون مع كل صباح نشيد الوطن الغالي، فما كانت هذه الانجازات لتتحقق لولا الجهود التي توحدت في صناعة الإنسان من قبل المعنيين بالعملية التربوية فمبارك لأبنائنا التفوق الذي يعبر عن الإرادة العالية التي تحمل رسالة حقيقية لبناء أمة تتطلع لمستقبل أفضل للارتقاء ببلدنا الحبيب والشكر لكل معلم ومدرسة ولكل أم وأب وخصوصاً ذوي الشهداء منهم ولكل داعم للنجاح والتفوق، والرحمة لأرواح الشهداء فلهم كل تقدير لأنهم كانوا القدوة والمثل.

في حين تحدث عبد الرحمن عدبه في كلمة مدراء مدارس المتفوقين أن علاقة الطلاب المتفوقين مع مدرسيهم تشبه علاقة الفلاح الذي ينتظر ثماره ويرعاها لتكون نتيجة تعب وجهد وأيام من الصبر والتعب.

وعبر محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى عن فخره بهذا النجاح والتفوق الكبير خاصة المتفوقين من أبناء الشهداء وكما قال السيد الرئيس بشار الأسد أن دم الشهداء لن يذهب هدراً فالنصر على الإرهاب كان بحفظ هذه الأمانة عبر التفوق وما قدمته أمهات سورية ومدرسيها، فشكرا لكل من تفوق وصبر ليعلم الجميع معنى العزة والكرامة والانتصار.

البعث ميديا – طرطوس- محمد محمود