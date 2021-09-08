طرطوس تكرم مشاركي بطولة جريح وطن التسعة

البعث ميديا- طرطوس-لؤي تفاحة

كرم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى الأبطال التسعة الفائزين المشاركين في بطولة جريح وطن التي استضافتها محافظة اللاذقية مؤخرا برعاية السيدة أسماء اللاسد وأثنى “أبو سعدى” هلال حفل التكريمي الذي أقيم في مبنى المحافظة على المشاركة المهمة لمحافظة طرطوس وما تم تحقيقه من ميداليات في كافة الألعاب وقال: إن ما انجزتموه في ميادين القتال ضد الإرهاب وما قدمتموه بأجسادكم ودمائكم الطاهرة من أجل سيادة وطنكم العزيز لا يقل قيمة وأهمية لما حققتموه من إنجاز رياضي بفضل إرادتكم الصلبة وعزيمتكم وأعطيتم مثالاً لكل إنسان يعمل تحت الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد الأمل بالعمل, ولفت المحافظ إلى حرص القيادة والمحافظة على متابعة كل جهد ونشاط سواء كان رياضي أو غيره ورعايته واحتضانه وتقديم شتى أشكال الدعم لكل عمل متميز.

واعتبر أن هذا الانجاز هو فعل إرادة يصور قدرة الإنسان بتصميمه وإرادته لتحقيق ما يحلم به.

يذكر أن الأبطال الفائزين الحاصلين على الميدالية الذهبية هم : علي غنوم \كرة -وسيم خضور

\سلة – جابر هنيدي\ سلة – علي سليمان\ سلة- أيمن عبدو\ رمح ,والفائزين في الميداليات الفضية عزم أحمد \رمح\ وبرونزية كرة – همام غانم \قوة بدنية – علام سليمان\سلة –أحمد جورية \سباحة.