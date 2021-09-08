طرطوس.. تكريم ٢٠٠ متفوق في الثانوية العامة

البعث ميديا- طرطوس – رشا سليمان

كرمت محافظة طرطوس الناجحين من أبناء الشهداء و الجرحى و المتفوقين على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها البالغ عددهم ١٣٧ من أبناء الشهداء و ١٦ جريح و ٣٢ طالب متفوق و ١٥ مدير مدرسة من مدارس الطلاب المتفوقين ضمن حفل أقيم في المركز الثقافي العربي في طرطوس بحضور الرفيقان د. محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب و المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس.

ولفت الجريح إياد علي شدّاد الناجح في الثانوية العامة /الفرع الأدبي/ في كلمة ألقاها خلال التكريم إلى أهمية ودور العلم في بناء الأوطان و أن معركته في العلم هي معركته الثانية بعد معركته الأولى في الدفاع عن الوطن و سحق الإرهاب.

وأكدت نغم مهدي سليمان ابنة الشهيد مهدي سليمان المتفوقة في الثانوية العامة / الفرع الأدبي/بالرغم أنها يتيمة الوالدين: أنها ستكمل مسيرة والدها و التسلح بالعلم والمعرفة والدفاع عن الوطن مهما كانت الأثمان والتضحيات، وستبقى مخلصة لهذا الوطن الحبيب في دراستها وعلاقاتها وفي عملها المستقبلي، و شكرت كل من كان له الفضل في تحقيق تفوقها ونجاحها.

و بينت المدرسة ميساء ونوس مديرة ثانوية جمال الساطي التجارية أن الإحتفال اليوم بنجاح الطلاب المتفوقين وبحصاد سنينهم ، حصاد الجهد والعمل و الوقت الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود و تعاون الأسرة مع المنظومة التعليمية بكل كوادرها ابتداءً بالمعلم مروراً بالمدرسة والمؤسسة التربوية التي تعمل بكل طاقتها لتأمين كل ما يلزم للوصول إلى النجاح و التميز.

وقدّم الشيخ فيصل هيكل رئيس دائرة الإرشاد والتوجيه في مديرية الأوقاف خلال الحفل كلمة أكد فيها على أهمية العلم في التصدّي للأفكار الهدّامة، لافتاً إلى أن سورية ومحافظة طرطوس خاصة كانت سبّاقة في ذلك.