عبد الستار السيد يبحث مع رؤساء الإدارات الدينية في روسيا آليات التعاون

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع رؤساء الإدارات الدينية لمسلمي روسيا آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والإدارات الدينية على هامش أعمال فعاليات المنتدى الدولي للأديان المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقدم الوزير السيد خلال اللقاء شرحا عن مركز الشام الدولي الإسلامي في دمشق وبرنامجه التأهيلي للأئمة والخطباء وخطته العلمية التدريبية لمواجهة أسباب الإرهاب والتطرف وفق منهج علماء بلاد الشام الوسطي المعتدل كما استمع إلى مقترحات رؤساء الإدارات الدينية والتحديات التي تواجههم.

ويناقش المنتدى الذي انطلق أمس أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية وتحديات جائحة كورونا.