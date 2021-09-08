محافظة حمص تكرّم أبطالها المشاركين بدورة ألعاب “جريح وطن” الأولى

البعث ميديا|| حمص – صديق محمد

كرّمت محافظة حمص الجرحى الأبطال من أبناء المحافظة الذين حققوا إنجازات ونالوا جوائز في منافسات بطولة دورة ألعاب جريح وطن الأولى.

حيث كانت حصيلة منتخب حمص 17 ميدالية منها 6 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات بمختلف الألعاب الرياضية (كرة السلة والريشة الطائرة والقوة البدنية وألعاب القوى وكرة الطاولة).

وأكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال التكريم أن الإنجازات التي حققها الجرحى الأبطال تؤكد إرادتهم وتصميمهم على تحقيق المستحيل ليكون قدرهم البطولة والفخر في كافة المحافل التي يشاركون بها، واعتبر المحافظ أن مشاركة الجرحى وفوزهم تمثل رسالة للمجتمع بأنهم قادرين ومتمكنين رغم كل الصعاب فكانوا قدوة ومثلاً عظيماً .

من جهته أشار أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الإشتراكي عمر حورية إلى الجهود المضاعفة و الإصرار والتحدي الذي التي يتمسك بها الجرحى الأبطال لتحقيق البطولات ، مضيفا خلال حديثه مع الجرحى “كما كنتم أبطالا في ميادين القتال للدفاع عن الوطن كنتم أبطالا ومتميزين في ميادين العلم والرياضة واستطعتم تحقيق إنجازات عظيمة. ”

حضر التكريم عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي مفيد مسوح وعضوي المكتب التنفيذي لقطاعي الرياضة وشؤون الشهداء والجرحى ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحمص ومدير مكتب الشهداء بالمحافظة .