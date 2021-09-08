ناقلتا نفط خام والثالثة بنزين على مربط الميناء النفطي

البعث ميديا || طرطوس-وائل علي

وصلت ميناء بانياس النفطي أمس الثلاثاء ثلاث نواقل اثنتان محملة بالنفط الخام بحمولة تتراوح بين ال ٦٥٠-٧٠٠ألف طن نفط خام وناقلة بنزين بحمولة ٤٥٠٠طن.

وذكرت مصادر موثوقة “للبعث ميديا” أن أعمال تفريغ النواقل مستمرة، كما توقعت وصول ناقلة نفط خام كبيرة قريباً.

وحول الغاز لم يتم تأكيد قدوم ناقلة للغاز حتى الآن علماً ان آخر ناقلة غاز وصلت الأسبوع الماضي لكنها لا تلبي الطلب على الغاز المنزلي الذي تجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء المئة ألف ليرة – إن توفرت!؟

ولا شك أن وصول النواقل يساهم باستقرار تأمين المشتقات النفطية لفترة جيدة ستنعكس إيجاباً على حياة الناس سيما أن الشتاء بات الأبواب.