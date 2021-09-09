إصابة 100 فلسطيني بالضفة والقدس.. واستنفار كبير بسجون الاحتلال

في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيب 100 فلسطيني عند حاجز حوارة ومفرق بيتا جنوبي نابلس وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحسب “الميادين” أصيب عدد من الفلسطينيين خلال تصديهم لاعتداءات الاحتلال في القدس، هذا وقمع جنود الاحتلال وقفة تضامنيّة مع الأسرى عند باب العمود، كما شهدت بلدة بيت أمّر والعيسوية ومدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال.

ويوم أمس الأربعاء، شهد سجن النقب حالة استنفار كبيرة، عقب اقتحامه بعدد كبير من عناصر الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن “أسرى قسم 6 في سجن النقب أضرموا النار في الغرف رداً على حملة القمع الشرسة التي ينفذها الاحتلال بحقهم”.