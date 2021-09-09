اختتام أعمال المنتدى الدولي للأديان.. ووزير الأوقاف يبحث مع الإدارات الدينية في روسيا آليات التعاون

اختتمت اليوم أعمال وجلسات المنتدى الدولي للأديان الذي عقد على مدار يومين في سان بطرس برغ الروسية، حيث خرج المنتدى بمجموعة من التوصيات والمقررات التي تباحث فيها المشاركون ومن أبرزها:

توحيد الجهود للحفاظ على العيش المشترك والتعاون بين الشعوب والثقافات والحضارات

نبذ الكراهية والعنف على أساس المعتقدات الدينية أو الانتماءات العرقية

احترام التدابير الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في دور العبادة

مكافحة المعلومات المضللة والشائعات والأفكار المتطرفة وتحصين الشباب والمجتمعات من الوقوع فيها

تكريس الحوار الديني والمجتمعي بهدف إظهار حقيقة التعاليم الدينية السمحاء ونبذ التطرف والإرهاب

تبادل الخبرات العلمية والدينية وتجارب مكافحة الفكر المتطرف بين الإدارات الدينية

تحسين آليات التواصل مع جيل الشباب وتمكينه والاستفادة من طاقاتهم بالشكل الأمثل وصولاً إلى مجتمع حيوي يحافظ على القيم ويأخذ بأدوات الحداثة.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد بحث مع رؤساء الإدارات الدينية لمسلمي روسيا آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والإدارات الدينية على هامش أعمال فعاليات المنتدى الدولي للأديان المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقدم الوزير السيد خلال اللقاء شرحا عن مركز الشام الدولي الإسلامي في دمشق وبرنامجه التأهيلي للأئمة والخطباء وخطته العلمية التدريبية لمواجهة أسباب الإرهاب والتطرف وفق منهج علماء بلاد الشام الوسطي المعتدل كما استمع إلى مقترحات رؤساء الإدارات الدينية والتحديات التي تواجههم.

ويناقش المنتدى الذي انطلق أمس أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية وتحديات جائحة كورونا.