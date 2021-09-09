الجيش يواصل التمشيط وقوى الأمن الداخلي تعيد افتتاح قسم شرطةالمنشية بحي درعا البلد

درعا || دعاء الرفاعي

بعد تثبيت النقاط العسكرية داخل درعا البلد وتمشيط المنطقة للبحث عن السلاح ومخلفات المسلحين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار إيذانا بإعلانها خالية من الإرهاب.

رفع اليوم العلم الوطني على مبنى قسم شرطة المنشية في حي العباسية بدرعا البلد إيذاناً بإعادة تفعيل العمل في المركز في حين تجمع أهالي حي درعا البلد على مدخل الحي بانتظار العودة إلى بيوتهم بعد إخراج الإرهابيين وانتشار الجيش العربي السوري.

وفي لقاء مع أحد القادة الميدانيين في المنطقة مع البعث أكد أن العلم السوري اليوم بات يرفرف في جميع أحياء درعا البلد ، معتبراً أن هذا النصر السريع والكبير كان بفضل بسالة وشجاعة وتضحيات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ، مؤكداً انتشار عناصر الجيش العربي وعناصر قوى الأمن الداخلي لإعادة الامن والامان وقوات الهندسة لإزالة المتفجرات والألغام من المناطق لتسهيل عودة الحياة وحركة الأهالي في الحي.

وضمن هذا السياق أعادت قيادة شرطة درعا العمل بقسم المنشية لتأمين احتياجات المواطنين .

كما سيتم فتح حاجز السرايا أمام المواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم بعد إغلاقه بسبب تواجد تلك المجموعات المسلحة في منطقة درعا البلد وتهجيرهم الأهالي إلى حي درعا المحطة.