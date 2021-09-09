السباعي: أمل تأهل سورية لمونديال قطر ما زال موجوداً

أكد السوري ياسر السباعي المدير الفني للخريطيات القطري أن منتخب سورية مر بظروف غير مثالية قبل الدخول في منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

المنتخب السوري بدأ الدور الثالث بهزيمة أمام إيران بهدف وتعادل 1-1 مع المنتخب الإماراتي.

وقال السباعي: “استلام المدرب نزار محروس مهامه قبل 50 يوما من انطلاق المنافسات وكذلك جملة الإصابات وفي مقدمتها لعمر السومة وأحمد الصالح وعمرو الميداني، أمور ساهمت بعدم ظهور المنتخب بحالة جيدة وقوية وخاصة أمام إيران في الجولة الأولى”.

وتابع: “أمام الإمارات كان أداء نسور قاسيون مقبولا، كان لدينا فرص حقيقية، المباراة كانت مفتوحة، ومثيرة”.

وأكمل: “أمل التأهل ما زال موجوداً، رغم صعوبة المهمة، حيث أن من يخطط للوصول للمونديال لا يمكنه أن يخسر خمسة نقاط من أصل ستة، ورغم ذلك علينا أن نتمسك بالأمل، المنتخب لديه فرصة ذهبية للتحضير في بطولة كأس العرب حيث سيلعب مباريات قوية ستزيد من قوته وستساهم من تجانس لاعبيه”.

وأردف: “المحروس لم يحالفه الحظ حيث تسلم في وقت ضيق وفي ظروف غير مثالية، ورغم ذلك عمل واجتهد وساهم بإعادة الثقة للاعبين والجماهير، وأتمنى أن تكون الجولة الثالثة بداية الانطلاقة لنسور قاسيون على أمل تحقيق حلم طال انتظاره”.