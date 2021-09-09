” العقار السكني وتأثيره على البيئة والموارد والاقتصاد الوطني ” في ملتقى البعث للحوار في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – آلاء حبيب

عقد مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في فرع اللاذقية للحزب ملتقى البعث للحوار بجلسته الثالثة تحت عنوان ” العقار السكني وتأثيره على البيئة والموارد والاقتصاد الوطني ” وذلك في دار الأسد للثقافة باللاذقية.

بدأ الملتقى الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس المكتب بالحديث عن الأسئلة الذي يطرحها واقع الإسكان اليوم وسياسات إعادة الإعمار والرؤى في هذا المجال، وعن المخططات التنظيمية للمدن والأرياف، وعن قطاع العقار السكني النامي بشكلٍ كبير لغاية الربح السريع الذي يفتقر الى التنظيم كما يجب.

و تحدث المهندس أيمن مطلق المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في سورية عن عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وعن أهم أهداف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، عرض لمناطق التطوير العقاري و أنه في مدينة اللاذقية لا يوجد أي منطقة تطوير عقاري على الرغم من وجود أملاك دولة في الساحل، وأنه يوجد مشروع قيد الدراسة لمنطقة في اللاذقية (مدينة جبلة).

وأضاف أنه يوجد مواد غير مرنة في القانون كانت سبباً رئيسياً في عدم مباشرة شركات تطوير عقاري للقيام بمشاريع على الأرض، وحالياً تعمل الهيئة على إعادة تنظيم عملها من خلال قانون جديد استدرك الثغرات والسلبيات التي كانت موجودة للقانون السابق، وهناك تسهيلات وتحفيزات كبيرة سواء كانت ضريبية وجمركية لمشاريع التطوير العقاري .

وأكد أن المخططات والقوانين موجودة ولكن العبرة بالتطبيق، وأن الدور القادم هو تطوير عقاري ولا يمكن إفساح المجال للمتلاعبين بالانفراد بموضوع الاستثمار في المجال العقاري. وتحدث الدكتور فادي عياش دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي عن العقار وتعريفه. بالشكل الصحيح، وأنه بمقارنة مفهوم العقار بالمفهوم الاقتصادي تؤخذ جميع المعايير بعين الاعتبار، فإن موضوع السكن لا يحتمل مقاربات فهو حاجة أساسية أولى يلبي عامل الأمن والاستقرار . وعن المخالفات تحدث الدكتور عياش أنها حاجة أساسية يجب تلبيتها بالشكل الصحيح، وأن قصور القوانين تلعب دوراً هاماً.

و أضاف أن مرحلة إعادة الإعمار وتمويله تحدي خطير على كافة المستويات، وعما تخلفه من ضغط على الموارد وأن عامل الزمن والالتزام به ضروري جداً، وأن هذا الموضوع لا يحتمل الخوض في متاهات القطاع الخاص ولا يعول عليه إلا بضمان التشاركية الصحيحة كما تحدث عن التنمية الذكية وأنه هناك أولويات مرتبة بحسب الموارد المتاحة، وعن التوسع الأفقي والشاقولي.

من جهته المهندس حاتم حاتم نقيب المهندسين في اللاذقية أوضح أن المخططات التنظيمية تنجز بمكاتب البلدية والخدمات الفنية وليس هناك أي دور لنقابة المهندسين في إنجاز مخطط تنظيمي، علماً أن نقابة المهندسين هي الأقدر على معالجة مشاكل المخطط التنظيمي وإخراجه بالشكل الحضاري المطلوب، فالبلديات لا تعنى بالمخطط بشكل سليم وذلك من عدم الإدراك لدور تلك المخططات.

وتحدث الرفيق حاتم عن الكورنيش الغربي وتوضع الأبنية، كما تكلم عن النظام المتلاصق الموجود في معظم أماكن المدينة وماله من تأثيرات سلبية، وعن التلوث البصري في المدينة ومعالجته التي تحتاج لتضافر الجهود.

حضر الملتقى أمين فرع الحزب في اللاذقية المهندس هيثم إسماعيل وأعضاء قيادة الفرع والرفيقة معينة بدران عضو قيادة فرع جامعة تشرين ومدراء ورؤساء النقابات والقيادات الحزبية وحشد من الحضور، واختتم الملتقى بعدد من المداخلات التي ناقشت قانون الاستملاك وسكن الادخار والانتشار الأفقي والشاقولي والتوسعات.