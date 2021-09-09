الكاتب حسن م يوسف يعترض على حذف اسمه وأيمن زيدان يرد

انتقد الكاتب “حسن م يوسف” حذف اسمه من شارة المسلسل التاريخي “أخوة التراب” كمؤلف للعمل من قصة وسيناريو وحوار بعد عرضه على عدة قنوات منها قناة “لنا بلاس”.

“يوسف” كتب عبر صفحته في “فيسبوك”: «رغم مرور ربع قرن على إنتاج الجزء الأول من مسلسل “أخوة التراب” الذي كتبت له القصة والسيناريو والحوار، مايزال هذا العمل يعرض على الفضائيات كل عام وأحياناً أكثر من مرة! وقد أبلغني أكثر من صديق أن المسلسل عرض مؤخراً على قناة “لنا بلاس” بعد حذف اسمي كمؤلف للعمل!».

من جهته، قال الفنان “أيمن زيدان” الذي جسد أحد أدوار البطولة في مسلسل “أخوة التراب” تعليقاً على ما ذكره الكاتب “حسن م يوسف” عبر “فيسبوك”: «أود أن أوضح مسألة موجعة اغتالت جهدنا وجهد كثير من المبدعين والتقنيين الذين أسهموا في انجاز مسلسلات شكلت علامة فارقة في تاريخ الدراما التلفزيونية السورية».

وتابع “زيدان” أن «الأمر كان لايتطلب أكثر من حذف وتغيير كادر واحد فقط من كل شارة .. لكن المفجع أنه تم تغيير كل الشارات بشكل رديء جداً فتم حذف أسماء معظم الذين عملوا في هذه الأعمال من كتاب ومدراء تصوير وفنيين وتقنيين وكذلك معظم أسماء الممثلين كما تم العبث بترتيب هذه الأسماء دون مراعاة للقيمة الفنية والاعتبارية».

“زيدان” توجه بالحديث لمن قام بذلك: «أقول لمن كان وراء هذا الآمر تباً لك.. وأذكره أن الشارة هي هوية أي مشروع، وأن الذين أسهموا في إنجاز هذه المشاريع ” وكثير منهم قد فارق الحياة ” لهم الحق المعنوي، والأدبي بالحفاظ على منجزهم.. شيء يدعو إلى أكثر من الحزن، ويتاخم القرف، والشعور بالخيبة في بلد تعاقب موهوبيها».

يروي “أخوة التراب” قصة الثورة “سورية” ضد الاحتلال العثماني، وانضمام الدولة العثمانية حينها إلى الحرب العالمية الأولى إلى جانب “ألمانيا” ضد “بريطانيا”، و”فرنسا” و”روسيا” وفرض التجنيد الإجباري (سفربرلك) على السوريين والعرب.