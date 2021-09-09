انفجار في تدمر..مخالفات الإرهابيين تودي بحياة رجل وزوجته وابنته

لقي رجل وزوجته وابنته حتفهم وأصيب ابنه، بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وانفجر اللغم في منطقة البيارات الغربية، غرب مدينة تدمر، ما أدى إلى ارتقاء رجل وزوجته في العقد الخامس من عمرهما، وابنتهما الطفلة (5 سنوات) وإصابة ابنهما بجروح وهم من سكان بادية تدمر.

مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني، الدكتور وليد عودة، أوضح بأن الانفجار أدى إلى إصابة أفراد أسرة بأكملها من سكان المنطقة، تم نقلهم إلى مشفى تدمر الوطني، حيث ارتقى ثلاثة منهم متأثرين بجروحهم، وهم الأب وزوجته وطفلتهما، بينما أجريت الإسعافات اللازمة لابنهما الشاب قبل أن يتم نقله إلى مشافي حمص.