بمتابعة من مشروع جريح الوطن.. احتساب مقدار الإعانة المالية ضمن المعاش التقاعدي للجرحى

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40%، وردت استفسارات عديدة من الجرحى عبر صفحة مشروع جريح الوطن حول سبب عدم احتساب مقدار الإعانة المالية للمحالين إلى المعاش منهم بسبب الإصابة في العمليات الحربية ضمن المعاش التقاعدي وتطبيق الزيادة التي أقرها المرسوم على المعاش التقاعدي فقط.

مشروع جريح الوطن تابع هذا الموضوع مع كافة الجهات المعنية بعد الاطلاع على مضمون المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 والذي يقضي بمنح العسكريين المحالين إلى المعاش إعانة مالية شهرية، ليتم وبقرار من وزير المالية تصحيح اللغط الحاصل سابقاً عند صدور مرسوم الزيادة ومن ثم احتساب مقدار الإعانة المالية للجرحى العسكريين من ضمن المعاش التقاعدي وتشميلهم بمرسوم الزيادة الصادر عن السيد الرئيس.

وستقوم وزارة المالية بتوجيه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لتنفيذ مضمون القرار وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ المرسوم.